Di Marzio: “Tutti i numeri dell’affaire Vlahovic”. Cosa chiedono i procuratori

Le pretese degli agenti del centravanti gigliato hanno bloccato il rinnovo del contratto con la Fiorentina

Durante la trasmissione di Sky Sport Calciomercato - L'Originale, Gianluca Di Marzio ha spiegato con dettaglio tutte le cifre relative al rinnovo del contratto tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina e del perché, attualmente, la trattativa si sia arenata. I viola si sono spinti fino a 3,5 milioni di ingaggio netti per cinque anni, aggiungendo 500.000 euro di bonus a stagione raggiungibili facilmente. E fin qui tutto ok tra club, attaccante ed i suoi agenti. Capitolo clausola: la Fiorentina voleva 100 milioni, l'entourage dell'attaccante 70, allora è stata concordata la cifra di 80. Altra richiesta di Vlahovic: 2,5 milioni alla firma del contratto e anche qui è arrivato l'ok di Rocco Commisso. Ma alla volontà degli agenti del serbo di avere mandato esclusivo, la prossima estate, per la sua cessione e pure una fetta dell'incasso, il club gigliato si è opposto e le parti al momento hanno messo in standby la trattativa. Gli stessi agenti di Vlahovic hanno fatto scappare l'Atletico Madrid, che aveva offerto alla Fiorentina 60 milioni (50 fissi e 10 di bonus): i procuratori del centravanti serbo hanno richiesto ai Colchoneros per avallare la trattativa 8 milioni di commissioni. Ecco perché i campioni di Spagna hanno virato su Cunha.