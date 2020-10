Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino troviamo un editoriale di Antonio Montanaro riguardo la delicata questione della fascia di capitano dedicata a Davide Astori. Di seguito vi proponiamo un estratto: “Chiesa è sceso in campo con al braccio la fascia ufficiale della Lega Calcio. Ma possibile che sia una piccola e rumorosa frangia della Curva a decidere chi è degno e chi no di portare un simbolo della recente storia viola? Spetta a loro o alla Fiorentina far rivivere la memoria dell’ex capitano, che nel giorno della sua tragica morte ha unito tutta l’Italia calcistica (e non solo)? (…) E allora, se a a decidere su chi può portare o no la fascia dedicata ad Astori, deve essere una autonominata commissione di ultrà, esterna alla società, sarebbe molto meglio che quel simbolo fosse ritirato e posto in bella vista in una bacheca del Franchi (…)”

Il commento integrale all’interno del quotidiano oggi in edicola