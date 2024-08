Il weekend è stato tranquillo, ma la prossima settimana sarà intensa per la Fiorentina, con il campionato alle porte. Dopo aver concluso l'acquisto di De Gea e l'atteso arrivo di Richardson, il focus si sposta sulla definizione dei trasferimenti di Nico Gonzalez e Albert Gudmundsson. L'accordo per Gudmundsson sembra imminente, ma il trasferimento dipende dalla ricerca di un sostituto da parte del Genoa.

L'affare per Gudmundsson prevede un prestito oneroso di circa 7 milioni con diritto di riscatto a 18 milioni, mentre per Gonzalez la Fiorentina e la Juventus stanno trattando un accordo che potrebbe includere un prestito con obbligo di riscatto per circa 35 milioni.