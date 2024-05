CorFio: “Franchi, la tregua è finita. Da Palazzo Vecchio silenzio e stupore”

La tregua, che aveva portato il neo direttore generale viola Alessandro Ferrari a firmare la nuova convenzione in cui si specificavano i tempi dei lavori per il Franchi e che sarà valida per la prossima stagione, pare già finita. E i sorrisi complici tra Commisso e Nardella di una settimana fa al Franchi in occasione della semifinale col Bruges sembrano già un ricordo. Il presidente della Fiorentina, prima di salire sull’aereo che lo riporterà a New York e pochi giorni dopo la visita del candidato del centrodestra Eike Schmidt al Viola Park, torna all’attacco. Un affondo che a Palazzo Vecchio preferiscono per ora non commentare anche se traspare un certo stupore visto che durante la breve permanenza dell’imprenditore italo-americano gli incontri erano parsi cordiali. E invece la posizione del club viola è di tutt’altra natura visto che arriva a evocare non meglio specificate richieste danni e azioni legali. La stima del presidente viola appare quantomeno molto alta visto che il bilancio della stagione 2022-23 alla voce ricavi da biglietti e abbonamenti riportava introiti per 14,1 milioni. Di sicuro resta la distanza tra Fiorentina e Palazzo Vecchio, ribadita a un mese dalle elezioni comunali. E dopo gli inviti elettorali di Barone dello scorso dicembre: «Votate sempre i soliti e le cose non cambieranno». Lo riporta il Corriere Fiorentino.