Il Corriere Fiorentino fa il punto sullo stadio Franchi e il Padovani. Attualmente, i lavori sotto la curva Fiesole dello stadio Franchi stanno procedendo, ma non si registrano progressi sull'ipotesi di trasferire la Fiorentina allo stadio Padovani. Il Comune ha stanziato 10 milioni di euro per l'adeguamento del Padovani, che richiederebbe però ulteriori 4-5 milioni per raggiungere una capienza di 18.000 posti necessaria per la Serie A.