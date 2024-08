Per ricapitolare. Pradè aveva trovato l'accordo con il club rossoblù per la cessione di Gudmundsson. Ciò liberava Nico Gonzalez in orbita Juventus e Atalanta. Poi l'infortunio di Scamacca ha cambiato tutti i piani. Gasperini infatti ha optato per Retegui e si è defilato nella corsa per Nico Gonzalez.