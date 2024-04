Beltran, Belotti e Nico Gonzalez. Col Viktoria tanto sacrificio

La Fiorentina è in lizza per tutti fronti, ma questo comporta dei sacrifici. Contro il Viktoria Plzen, che la Fiorentina ha dovuto affrontare senza Bonaventura, con Belotti a mezzo servizio, con un Arthur ormai da tempo in difficoltà e con Beltran che nel corso del primo tempo ha rimediato una bruttissima botta al piede che ne ha a lungo condizionato rendimento e movimenti. Come se non bastasse, Biraghi e compagni son dovuti restare in campo fino al 120’ per uno sforzo supplementare che, appunto, ha puntualmente presentato il conto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.