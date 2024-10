Albert Gudmundsson ha vissuto una giornata importante, dopo mesi difficili e pieni di preoccupazioni. Il tribunale di Reykjavik ha emesso una sentenza che lo assolve dall'accusa di "cattiva condotta sessuale", (LA SENTENZA)portando un grande sollievo per il giocatore della Fiorentina e la squadra. Anche se si tratta solo del primo grado, e il Procuratore ha un mese per presentare ricorso, questa decisione rappresenta un segnale positivo per il calciatore.