CorFio: “Altra chance per Beltran. Nzola fermo in mezzo alle sabbie mobili”

Fiorentina-Juventus vale tanto. E chissà, magari qualcuno l’avrà raccontato anche a Lucas Beltran. Un altro centravanti argentino che, ancora a secco di gioie in serie A, domenica sera avrà la possibilità per svoltare. Dopo i gol in Conference, e dopo l’urlo per il primo sigillo in campionato rimasto strozzato in gola sul prato dell’Olimpico, l’ex River è pronto a provarci ancora. Salvo sorprese infatti, Vincenzo Italiano punterà ancora su di lui. Perché sta bene, perché Nzola sembra ora come ora incapace di tirarsi fuori dalle sabbie mobili in cui è finito, e perché sta finalmente entrando nei meccanismi offensivi del mister. Basta dare un occhio ai numeri se fino alla partita col Cukaricki non aveva mai tirato in porta, da quella sera il suo impatto sulla Fiorentina è totalmente cambiato: due reti e una traversa in 58’ con i serbi, un gol annullato e un palo in 62’ contro la Lazio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.