CorFio: “Alla Fiorentina manca un esterno che segni. Sottil verso l’addio”

I punti interrogativi riguardano anche gli attaccanti esterni ed i dubbi non valgono solo per la sfida al Genoa. Quanto visto nel pre stagione infatti ha rafforzato una convinzione che il mister in realtà si porta dietro da sempre e cioè che a questa squadra manca come il pane un esterno che abbia il gol nel sangue. Lo ha fatto presente più volte e negli ultimi colloqui con la società avrebbe chiesto un ulteriore sforzo proprio in questo senso in sede di mercato. Non solo difensore centrale mancino ed eventuale post Amrabat insomma, ma anche (se possibile) un altro attaccante di fascia. Certo qualcuno dovrebbe fargli spazio e Sottil, da questo punto di vista, è l’indiziato principale. Nel mercato però, mai dar niente per scontato. Ed ogni riferimento a Ikonè o — perché no? — a Nico, non è puramente casuale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.