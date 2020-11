Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, Prandelli contro il Milan imposterà un rombo a centrocampo nella ricerca di tanta qualità da dare alla Fiorentina. Uomo chiave sarà Gaetano Castrovilli che agirà da vertice alto dietro a Ribery e Vlahovic. Il tecnico sta lavorando tatticamente e tecnicamente per dare continuità e coraggio ad una rosa impaurita. Per questo oggi a San Siro riparte da dove ha lasciato mercoledì sera in Friuli: ovvero, dal 4-3-1-2. Obiettivo dichiarato è quello di migliorare la fase offensiva, vero punto debole della squadra. Arma in più da giocarsi a partita in corso sarà José María Callejón. Lo spagnolo sta bene, è pronto e smania dalla voglia di essere protagonista. Infatti la Fiorentina sta lavorando parallelamente anche sul 4-3-3, con l’ex Napoli nel tridente insieme a Vlahovic e Ribery.

