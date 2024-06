Cor.Sport: “Non solo Kean. Ecco gli altri obiettivi viola”

Non solo in attacco: la Fiorentina si sta muovendo sul mercato per completare anche un centrocampo, lasciato vuoto da numerosi adii, e una difesa bisognosa di nuovi innesti, per attuare la linea a 3 voluta da Palladino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dalla Spagna si parla di un possibile arrivo di Antonio Blanco, centrocampista classe 2000 dell'Alaves che, con un'offerta da 15 milioni di euro, di cui il 50% entrerà nelle casse del Real Madrid, può lasciare la Spagna per un'avventura in riva all'Arno. Sempre per il centrocampo piace Gaetano; il suo procuratore, tuttavia, ha dichiarato che si parlerà di futuro soltanto dopo il ritiro. Per il reparto difensivo, forse quello che ha meno bisogno di manutenzione, l'attenzione è caduta in casa Lecce: Marin Pongracic, potrebbe approdare a Firenze per circa 8 milioni di euro. Infine, Oltreoceano, si osserva tra le fila del Boca Juniors; in particolare interessa Nicolas Valentini ,difensore classe 2001.