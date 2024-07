La Fiorentina è a caccia di rinforzi per il centrocampo. Che Aster Vranckx sia in cima alla lista dei preferiti - scrive il Corriere dello Sport - non da oggi non è un mistero, come sono conosciute le resistenze del Wolfsburg a quota dodici milioni, tetto che la Fiorentina vorrebbe e vuole abbassare sotto i dieci.