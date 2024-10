Cor. Sport: “Kean torna in gruppo, probabile rientro per Lecce”

Moise Kean in maglia viola ha già collezionato 5 gol in 10 partite disputate. Oltre a questo la sua importanza all'interno del gioco della Fiorentina fa sì che mister Palladino non possa fare a meno di lui per la trasferta di Lecce.

Palladino spera di avere conferme già da oggi, perché senza Moise potrebbe essere un problema. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però, il problema non dovrebbe presentarsi. Salvo aggiornamenti negativi l'attaccante classe 2000, dopo qualche giorno di vacanza concesso dal tecnico e la settimana trascorsa a far passare i dolori, tornerà ad allenarsi in gruppo: se non già oggi bisognerà attendere domani. Allenamento che dovrebbe dare il via libera per la trasferta di lecce all'attaccante viola.