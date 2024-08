Cor.Sport: Gudmundsson alla Fiorentina? Prima Gilardino vuole Milik o Arnautovic

"Nico Gonzalez resta il preferito di Thiago Motta, Commisso però ne ha bloccato la cessione e ieri l’argentino è tornato a lavorare con Palladino in gruppo. Il nodo Gonzalez ha una lettura tecnica e una economica: da una parte, infatti, la Fiorentina non vuole privarsene finché al Viola Park non sbucherà Gudmundsson; dall’altra, i 30 milioni offerti dalla Juve non sono considerati sufficienti. Il triangolo è in realtà un cubo di Rubik perché anche il Genoa ha i suoi grattacapi: dopo aver perso Retegui, Gilardino rifiuta l’idea di un’altra cessione top e chiede almeno un centravanti; nello specifico: Milik o Arnautovic. La Juve è disposta a parlare del polacco (augurandosi magari di innescare un domino che avvicini Nico alla Continassa) ma se dovesse perderlo avrebbe bisogno di un altro vice Vlahovic e i tempi stringono. L’austriaco, dal canto suo, non sembra avere voglia di lasciare l’Inter. Il piano alternativo a Nico resta Galeno, che ha un’intesa con la Signora e che il Porto valuta 35 milioni".