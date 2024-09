Cor.Sport: “Empoli spartiacque importante. Palladino ora vuole maturità”

Empoli è il possibile punto di svolta per la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino. Un'eventuale vittoria la proietterebbe (con 9 punti) direttamente a ridosso delle "grandi" di questa primissima fase della nuova Serie A 24/25. Un vero spartiacque per capire le proprie ambizioni stagionali. La vittoria (la prima in stagione) di domenica scorsa contro la Lazio, ha segnato anche un cambiamento a livello tattico, col passaggio "in corso d'opera" alla difesa a 4. Fuori da qualsiasi schema o dettame tattico, a Palladino interessa che nella testa dei suoi, sia ben presente l’ostacolo Empoli e il modo di superarlo.