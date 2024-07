Le caratteristiche

È un destro naturale e preferisce giocare sulla mediana, ma la sua elasticità gli permette di spostarsi sulla trequarti con grande disinvoltura. Il suo contratto scadrà nel 2027. Tre anni fa visse il momento più florido della sua carriera giocando le qualificazioni per Qatar 2022 con la sua Nazionale e non per nulla raggiunse un valore di oltre 30 milioni. Il suo rendimento e le presenze in campo soon diminuite negli ultimi anni e adesso è un po’ sparito dai radar per via dei problemi al tallone d’Achille accusati ad aprile, che gli hanno precluso praticamente tutto il finale di stagione (poco più di 20 minuti negli ultimi tre mesi).