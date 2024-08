Cor.Fio: “Troppi orrori, squadra distratta. Cosa penserà Palladino?”

Il Corriere Fiorentino racconta così il traballante esordio stagionale della Fiorentina in Europa. Il Franchi resta incredulo dopo i primi 20 minuti shock della Fiorentina, Una gara che ha regalato tante emozioni, ma anche tanti errori e orrori. Il tifo viola avrebbe vouto vedere i progressi della Fiorentina, alla prima in casa contro un avversario abbordabile. Una squadra che è sembrata troppo distratta, Kayode su tutti e che non sembra riuscita a smaltire la delusione di Atene. La reazione del secondo tempo consente alla Fiorentina di poter andare in Ungheria con più speranze. Un secondo tempo dove Quarta si rende pericoloso, e dove segna un attaccante, un evento. Chissà quali pensieri attanaglieranno Palladino e la società, che ha pochi giorni per mettere mano ad una rosa visibilmente incompleta