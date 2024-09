Cor.Fio: “Pongra, è l’ora del riscatto. A Palladino servono certezze”

Sarà stato per il colpo di scena inaspettato, oltre che per l’adattamento a un modulo a tre non conosciuto, che l’avvio di stagione di Marin Pongracic non è stato dei migliori (anche in Nazionale, sostituito dopo soli 46 minuti). Nelle prime gare giocate contro Parma e Puskas Akademia, in Conference, il croato non solo è parso in chiara difficoltà in marcatura, ma anche nervoso come raccontano i 4 cartellini gialli collezionati in appena 3 partite, 2 dei quali consecutivi nell’esordio in campionato.