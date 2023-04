Cor. Fio: “Occhio alle sorprese. La Cremonese vale una stagione”

Il vantaggio della Fiorentina è grande, ma la squadra di Italiano non può adagiarsi. I precedenti contro Braga e Lech Poznan sono troppo freschi per essere dimenticati

"Occhio alle sorprese". Il Corriere Fiorentino mette in guardia la Fiorentina in vista della gara di questa sera contro la Cremonese. La partita del Franchi vale una stagione. Sullo sfondo c'è lo stadio Olimpico di Roma e la possibilità di vincere un trofeo che manca dal giugno 2001. Allo stadio ci saranno 30mila spettatori. (...). Il rischio è adagiarsi troppo sullo 0-2 dell'andata. Un pericolo serio visti i precedenti con Braga e Lech Poznan. Italiano ha battuto parecchio su questo tasto e stasera chiederà ai suoi di ripartire come se quel margine non esistesse. L'idea, insomma, è andare all'attacco. Con criterio, certo, ma senza pensare troppo a gestire.