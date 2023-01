Cor. Fio: le trattative per Nico proseguono. Spuntano altre due squadre inglesi

Ecco quanto serve per far partire Nico Gonzalez

Nell'analizzare i problemi dell'attacco, il Corriere Fiorentino scrive anche di Nico Gonzalez . Per il reparto avanzato il sogno di Italiano è uno tra Arnautovic e Beto ma il Bologna non ha nessuna intenzione di privarsi dell’austriaco mentre, per il portoghese, l’Udinese chiede (almeno) 25 milioni. Tanti. Eppure, la Fiorentina potrebbe presto avere un bel po’ di soldi da spendere.

Nonostante le parole di domenica di Joe Barone infatti ("Nico e Amrabat non sono in vendita") le trattative per la cessione dell’argentino proseguono e quella presa di posizione è servita al direttore generale per ribadire al Leicester (e agli agenti di Nico) che i 34 milioni di euro proposti fino a ora non bastano. Ne servono quasi 40. È questa la richiesta dei viola anche perché, dalla cifra, vanno sottratti i circa 5 milioni che spettano ai precedenti club di Gonzalez come contributo di solidarietà.