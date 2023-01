Cor.Fio: Italiano irritato da Jovic a Roma, non è da escludere addio subito

È da monitorare la situazione legata a Luka Jovic, scrive il Corriere Fiorentino. Il serbo ieri ha svolto lavoro differenziato al centro sportivo, ma è soprattutto la prestazione fornita a Roma ad aver lasciato qualche strascico in casa Fiorentina. Vincenzo Italiano, infatti, sarebbe rimasto a dir poco irritato dalla prova all’Olimpico dell’attaccante ex Real Madrid. Qualora si creassero le condizioni non è da escludere un addio immediato. Certo, a quel punto, di centravanti ne servirebbero due, missione tutt’altro che semplice.