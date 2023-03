Cor. Fio: “Fiorentina: migliorarsi non è facile, ma neppure impossibile”

"La squadra, che in questa stagione ha infilato sette vittorie di fila tra campionato e Conference League, con questo passo spedito potrebbe tagliare un dignitoso traguardo finale, anche se i problemi non mancheranno, considerando che nel mese di aprile i viola dovranno giocare nove partite in trenta giorni (CALENDARIO). Ma in mezzo a tutti questi problemi e alla indisponibilità del Franchi a partire dal 2024 rimane come aspetto principale la possibilità della Fiorentina di spingere se stessa verso qualche traguardo. La squadra ha buone speranze, legate naturalmente al suo buon rendimento. A parte questo aspetto di immediata necessità rimane aperta una finestra sul domami, ovvero sia sulla prossima stagione. Non è impossibile per questa buona Fiorentina, che può contare su buoni difensori, su un centrocampo redditizio e un attacco di buona fattura, migliorare se stessa e la sua posizione in classifica in questo campionato.