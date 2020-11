Il Corriere Fiorentino torna sulle parole di Rocco Commisso e risponde a stoccata con stoccata: l’attacco del presidente al mondo dell’informazione, si legge, è pericoloso, perché scatena una caccia alle streghe non necessaria e perché alza polverone su un tema che, dopo anni di stucchevolezza, ha bisogno esattamente del contrario. Antonio Montanaro, autore del pezzo, analizza pregi e difetti della gestione americana, ottima all’inizio per pragmatismo, ma impantanata alla lunga nel gioco del ping pong delle responsabilità; Commisso ha strizzato l’occhio a chi vive il calcio come una corrida. E poi viene il campo. Di risultati se ne sono visti pochi a discapito dell’aumento del monte ingaggi, ben tre cambi di allenatore e un acquisto costosissimo a livello di salario – Ribery – che è stato decisivo pochissime volte. Il Covid certo non ha aiutato, ma il percorso per il centro sportivo di Bagno a Ripoli sembra poter concludersi. Sullo stadio, invece, le pressioni hanno portato ad una legge ad hoc, ma i toni del dialogo sono sempre stati inutilmente aspri, più distruttivi che costruttivi. Questo, conclude il quotidiano, hanno raccontato gli organi di stampa.

E DA ROMA FILTRA IRRITAZIONE PER LE SUE PAROLE