Cor. Fio: “Cabral, altra occasione fallita. Perché Benassi fuori dalle liste?”

Tre gol per Benassi contro l'Arezzo, ma il suo destino è segnato

Prima amichevole invernale per la Fiorentina che ieri ha battuto l'Arezzo per 4-1. In grande spolvero Marco Benassi, autore di una tripletta. Ecco cosa si scrive il Corriere Fiorentino che si concentra brevemente anche su Arthur Cabral: