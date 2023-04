Coppa Italia Primavera, la rabbia viola non è svanita: arbitraggio nel mirino

Nel mirino l'arbitraggio del signor Collu di Cagliari, fortemente criticato da alcuni giocatori sui social network, oltre che dai piani alti della società. Gli episodi nel mirino: il mancato secondo giallo a Padula per un'entrata a gamba tesa su Krastev, un rosso non comminato a Cherubini per fallo di reazione su Kayode e il gol vittoria di Keramitsis viziato da un fallo su Lucchesi. Lo scrive La Nazione.