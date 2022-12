Contro Mutu è un tuffo nel passato. E lui sogna di allenare la Fiorentina

E' il giorno dell'International Cup, triangolare in cui la Fiorentina sarà impegnata contro Rapid Bucarest e Borussia Dortmund. Il Corriere Fiorentino si concentra su Adrian Mutu, attuale allenatore della squadra rumena. E' stato lui, si legge, l'ultimo grande numero dieci. Genio, sregolatezza, amore, odio e (soprattutto) gol. Tanti gol. In Italia, e in Europa: 69, tutto compreso, sparsi in 143 presenze nelle quali il rumeno ha regalato a Firenze momenti di puro godimento. Per questo, farà un certo effetto ritrovarselo contro nel triangolare.