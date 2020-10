Contro l’Udinese è l’ultima spiaggia: Commisso conferma Iachini, ma lo spogliatoio è teso

Repubblica Firenze propone un pezzo sulla giornata di ieri, con Rocco Commisso che ha confermato la fiducia a Beppe Iachini. La partita contro l’Udinese sarà l’ultima spiaggio per l’allenatore viola che dovrà vincere e convincere la sfida. Commisso ha etichettato come fake news le notizie del corteggiamento a Sarri, allenatore difficile da ingaggiare in questo momento secondo il quotidiano. Il giornale poi si sofferma su qualche malumore dello spogliatoio, mostrato a Cesena contro lo Spezia tramite il nervosismo ad esempio di Biraghi e Ribery.