Contro l’Inter spazio al chiacchierato Ikonè. Faraoni si prepara alla gara da ex

La Nazione ipotizza la probabile formazione titolare della Fiorentina contro l'Inter. A guidare l’attacco ci sarà ancora una volta Beltran. Il Vikingo cerca una prestazione importante in una sfida complicata. Riparte dai suoi 6 gol stagionali, consapevole che in campionato la difesa dell’Inter ne ha subiti soltanto 10 in 20 partite. Media facile da calcolare, così come il coefficiente di difficoltà che lo attende. Ai suoi fianchi è ipotizzabile ci possano essere il tanto chiacchierato Ikoné e Sottil, con Bonaventura in versione trequartista. Risalendo il campo, Arthur e Duncan viaggiano verso la conferma in mezzo alla mediana. La difesa è legata al rebus modulo. Se Italiano dovesse optare per la linea a quattro troverebbero posto Milenkovic e Ranieri (in vantaggio su Quarta) al centro, con Faraoni a destra (ballottaggio serrato con Kayode) e Parisi sulla sinistra. Lì non ci sono dubbi complice la squalifica di capitan Biraghi.