Contro l’Empoli servono risposte. Nzola e Beltran in attesa dei primi squilli

L'Empoli arriverà a Firenze per fare la partita dell'anno, spronati anche dal clima derby che, inevitabilmente, sentono più di noi. Si capirà domani quanto Italiano sia riuscito ad allenare la testa dei ragazzi. Lo scrive la Repubblica, che analizza il ritorno in campo viola dopo la sosta nazionali. Riparte un altro giro di partite, per consolidare il sogno dell’ascesa in campionato e per prenderci il primo posto nel girone di Conference. Non è solo questione di prestigio, si tratta di risparmiarsi due match nella fase a eliminazione diretta. Due incontri che, peraltro, rischiano di essere più difficili di quelli successivi, come dimostra la pesca dell’anno scorso quando trovammo il Braga. Dall’incrocio con l’Empoli servono anche le risposte che fin qui non sono arrivate: la conferma che Nzola può segnare oltre che giocare per la squadra e soprattutto uno squillo di Beltran. La speranza è che l’argentino possa essere il Dodò di questa stagione, esplodendo in corso d’opera e dando alla squadra il valore aggiunto per scalare un altro gradino. C’è bisogno di tutti.