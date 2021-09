Contro l’Atalanta la grande occasione di Sottil: si riforma il tandem con Vlahovic

Nico Gonzalez rientrerà tardi dal Sudamerica

"Stavolta come attaccante esterno non ci dovrebbe esserci Gonzalez che tornerà troppo tardi dagli impegni con l’Argentina. Italiano pare intenzionato a dare spazio a un altro gioiello viola, Sottil. Un talento che la Fiorentina ha scelto di confermare anche quando la sua cessione al Sassuolo avrebbe potuto spalancare le porte a Berardi. Sottil e Vlahovic si conoscono dai tempi delle giovanili. Parlano la stessa lingua calcistica e hanno uno splendido rapporto. Con la Primavera con loro in campo i gol non sono mai mancati. Italiano spera che succeda lo stesso a Bergamo".