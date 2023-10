Contro il Napoli Italiano fa… 116. Mai una formazione identica in viola

116. Questo il numero riportato dal Corriere Dello Sport, che non è un qualche codice segreto, bensì il numero di formazioni fin qui messe in campo da Vincenzo Italiano con la Fiorentina con un dato eloquente: 116 volte diverse l'una dall'altra . La peculiarità del tecnico di dare sempre novità agli interpreti si ripeterà anche a Napoli, dove andrà in campo una squadra diversa rispetto a quella che ha pareggiato in Conference.

Il dato

Al di là del numero, che visto il tipo di allenatore non sorprende (anche nelle precedenti esperienze tendeva a cambiare molto di partita in partita) il quotidiano scrive come soltanto in un'occasione l'allenatore - almeno recentemente - sia andato in direzione di una quasi conferma: si trattava di Inter-Fiorentina finita poi 4-0 lo scorso 3 settembre. Allora ci fu un solo cambio fra i calciatori di movimento, ma la debacle lo ha ulteriormente convinto ad affidarsi a un turnover più o meno marcato, visto anche il calendario fitto. Sono quasi sempre almeno tre i calciatori che ruotano, ma contro l'Udinese addirittura sette. E allora ci si chiede quali possano essere stavolta le novità: non meno di quattro. Parisi, Duncan, Arthur, Ikoné, Nzola. Magari non ci saranno tutti, ma la certezza è che sarà la 116.ma Fiorentina diversa.