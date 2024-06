CorSpor: “Tra dieci giorni scadono i contratti. Jack e Castrovilli più lontani”

Meno dieci alla data fatidica. Quella del 30 giugno, quando i contratti in scadenza al 2024 perderanno la propria validità. E in questo senso, se la situazione Duncan sembra ormai compromessa, tengono ancora banco le questioni relative ai rinnovi di Bonaventura e Castrovilli. L'aveva accennato lo stesso Pradè lo scorso 4 giugno, quelle successive sarebbero state le settimane dei contatti con gli entourage dei due centrocampisti, lasciando trasparire un pizzico di fiducia per il proseguo in viola di Jack e Castro. Il ds della Fiorentina non si sarebbe certo aspettato di ritrovarsi a dieci giorni dalla 'data x' con poche certezze in più rispetto a quelle di inizio mese. Col passare dei giorni il rischio che entrambe le trattative possano saltare c'è. E se sul ventisettenne pugliese l'ottimismo di due settimane fa aveva già lasciato da tempo spazio allo scetticismo dell'ultimo periodo. Adesso anche la trattativa Fiorentina-Bonaventura si sta increspando: da una parte c'è l'entourage del calciatore, rappresentato in primis da Enzo Raiola, che manifesta la sicurezza del nuovo accordo col club di Commisso. Dall'altra l'ambiente viola frena su un prolungamento ancora lontano dalla sua definizione: le parti sono ancora distanti e il tempo per sistemare un rinnovo che la Fiorentina vorrebbe fosse solo annuale è sempre meno. A questo punto sia Bonaventura che Castrovilli potrebbero guardarsi intorno e ricominciare da un'altra parte. Lo riporta il Corriere dello sport.