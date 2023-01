Continuano i contatti per Cittadini: il nodo da sciogliere

La Nazione, soffermandosi sul mercato della Fiorentina, riporta dell'interesse del club viola per Cittadini. Il giovane difensore del Modena, in prestito dall'Atalanta, piace da tempo, ma la Fiorentina deve capire se concludere l'operazione per giugno o già nel mercato di gennaio.I contatti con il club bergamasco sono continui.