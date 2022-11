Continua l’emergenza davanti, esterni contati: menomale che c’è Distefano

La Fiorentina ha ancora tante assenza in avanti, soprattutto sugli esterni. Distefano arriva in soccorso di Italiano

La Nazione si sofferma sulle assenze in casa Fiorentina, soprattutto nel reparto offensivo. Infatti, Sottil e Nico Gonzalez sono assenti ormai da tanto, troppo tempo. Così la Fiorentina rimane corta sugli esterni con tre nomi per due posti. Non per nulla Italiano contro la Sampdoria ha convocato Distefano, pronto a dare una mano a gara in corso dopo l'esordio in Conference League.