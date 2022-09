Continua l’alternanza tra i pali: Terracciano-Gollini, un continuo via vai

Continua lo scambio di portieri in casa Fiorentina. Terracciano ora, per lasciare spazio a Gollini in futuro

Come riportato dalla Nazione, continua il via vai targato Vincenzo Italiano per quanto riguarda la porta viola. E allora, dopo Gollini in Conference, ecco che torna Terracciano a difendere la Viola in campionato. Uno scambio continuo, che sottolinea come il processo d'inserimento dell'ex Atalanta sia importante quanto graduale.