Continua il calvario per Sottil: ecco quanto dovrà star fuori l’esterno viola

Alla fine Riccardo Sottil ha dovuto alzare bandiera bianca. L’esterno della Fiorentina , tormentato da inizio stagione da un problema alla schiena causato da un’ernia al disco, ha scelto di finire sotto i ferri e ieri è stato operato presso gli studi torinesi del neurochirurgo Franco Benech. Lo stop prima della ripresa degli allenamenti sarà di cinque settimane, come fatto sapere dal club viola ieri attraverso una nota uffciale. L'esterno classe ’99 aveva tentato fino all’ultimo di scartare l'ipotesi operazione, optando piuttosto per una terapia conservativa che, almeno fino a inizio mese, sembrava aver dato i suoi frutti.

Gli ultimi giorni però hanno rimesso tutto in discussione. Il dolore alla schiena che ha fatto saltare all’esterno 13 gare sulle 23 della Fiorentina è tornato a farsi sentire, al punto tale che il giocatore ha deciso di dire basta al suo calvario. Per rivedere in campo l’attaccante serviranno dunque circa due mesi, un periodo piuttosto lungo che, nonostante la sosta, costringerà Sottil a saltare quasi tutte le partite di gennaio. Fonte Corriere dello Sport.