Conti in dirittura d’arrivo, il Napoli tenta il colpo di coda. L’alternativa è proprio azzurra

Andrea Conti (SCHEDA) e la Fiorentina, pista calda di queste ultime ore di mercato. La Nazione scrive che il classe 1994 del Milan è il primo indiziato per sostituire Lirola, andato al Marsiglia in prestito con riscatto fissato a 12 milioni. Per Conti, si legge, l’accordo sarebbe sulla base di un diritto di riscatto a 7 milioni a giugno con dei bonus utili per chiudere la trattativa (qui le nostre informazioni). Attenzione al Napoli, interessato al terzino ex Atalanta e pronto a mettere i bastoni fra le ruote alla Fiorentina, che in tal caso virerebbe su Kevin Malcuit (SCHEDA), che al momento pare destinato al Parma. E’ stato molto forte anche l’interesse per Armando Izzo (SCHEDA), che però adesso è titolare nel Torino: un vecchio pallino del DS Pradè.

