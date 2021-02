Conte sorride, forze fresche sugli esterni. La probabile formazione nerazzurra

Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, in casa Inter tengono banco numerose vicende societarie con i rumors sulla possibile cessione di quote di maggioranza che rimbalzano. Tuttavia almeno sotto l’aspetto sportivo le cose vanno decisamente meglio. La compagine nerazzurra è in piena lotta per il titolo e già dalla trasferta di Firenze ritroverà alcune pedine chiave. Conte confermerà la difesa vista contro la Juventus; Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo tornano i titolari sulle fasce, Hakimi e Perisic con Barella, Brozovic e Vidal a reggere la colonna centrale. In attacco spazio per il rientrante Lukaku e per Sanchez, ieri provato al posto di Martinez. Unico assente tra le fila dell’Inter è proprio l’ex Viola Vecino, il centrocampista uruguaiano è reduce da un lungo stop.

