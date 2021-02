Sconcerti: “Sono sicuro che la Fiorentina abbia già scelto il prossimo allenatore”

Mario Sconcerti, noto giornalista Fiorentino, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Questa notizia di Ribery che potrebbe non esserci non arriva sicuramente in un buon momento, stiamo andando incontro ad una partita oscura. Ultime stagioni? Negli ultimi anni di Della Valle la società ha ripulito la squadra per venderla meglio, e Corvino faceva con i resti. Si è vissuto alla giornata negli anni precedenti, ma credo che ora si stia andando verso i periodi decisivi per Commisso. Sono abbastanza sicuro che la Fiorentina abbia già un allenatore per la prossima stagione. Under 23? Sarebbe opportuno averla, ma è una cosa molto complicata. Commisso? Sono sicuro che l’ultima parola sulle scelte sia sempre sua, ma non so che competenze abbia sulla Serie A attuale. Per certe cose serve uno specialista, e che sia bravo”.

