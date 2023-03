Conta il coraggio: da Dodò a Mandragora, adesso non hanno più paura di vincere

Il segreto di questa Fiorentina è il salto di qualità dal punto di vista fisico che alcuni giocatori hanno messo in mostra in campo. Non solo Cabral, anche Igor, Dodò, Mandragora e Barak sono esempi di questa trasformazione. La Fiorentina adesso gioca con coraggio, senza temere nessuno. Gli avversari, anche i più forti, non vengono considerati imbattibili. I sedici gol segnati nelle ultime sette partite lo dimostrano. Lo riporta La Nazione.