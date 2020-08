Coniugare il gioco con i risultati: il prossimo snodo di Commisso

Rocco è consapevole che – battaglia per le infrastrutture a parte – si sta aprendo il capitolo che interessa di più nell’immediato: quello del rafforzamento della squadra, evoluzione logica per i tifosi essendo arrivato un proprietario che ha alzato (di molto) l’asticella delle ambizioni. La scelta di confermare Iachini – scrive La Nazione – è stata di Commisso in prima persona e, convergenza sulla rispettabilità della persona a parte, il fronte dei tifosi si è diviso. Coniugare la prospettiva di gioco con i risultati sarà uno dei principali snodi della prossima stagione e Commisso si era già preso la responsabilità di confermare Montella. Quindi il tema è caldo, il rischio di dover superare pregiudizi anche.