Tensione in casa Lazio: e Caicedo accende il dibattito interno

Su Il Corriere dello Sport Stadio si legge della mancanza di uniformità in casa Lazio anche tra le sue massime figure dirigenziali. Ieri a Formello c’è stato un incontro che da vertice di mercato si è trasformato in un confronto dai toni piuttosto accesi. Tra i nodi emersi anche la gestione di Caicedo, obiettivo di mercato peraltro della Fiorentina. Per il Ds Tare il giocatore potrebbe anche lasciare la capitale, mentre per il patron Lotito ed il tecnico Inzaghi il centranti ecuadoregno rimane incedibile.

-LA SCHEDA TECNICA DI CAICEDO