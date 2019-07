Confronto Chiesa-Barone dopo il nervosismo Juve. Quel silenzio durante Fio-Chivas…

Ancora spazio alla vicenda Chiesa sul Corriere dello Sport-Stadio. Secondo il quotidiano, i tempi del coming out del giocatore non sono casuali: il cambio di strategia rispetto al silenzio dei giorni scorsi è arrivato dopo le notizie filtrate nei giorni scorsi sul nervosismo della Juventus, irritata con Chiesa perché non aveva ancora rotto ufficialmente con la Fiorentina. L’annuncio – nell’idea dei bianconeri – avrebbe rilanciato l’urgenza di vendere alle condizioni del club guidato da Andrea Agnelli, ma Federico si era limitato a postare su Instagram, nel giorno del raduno con la Fiorentina, una foto con il volto serio, vestito con la divisa della Nazionale.

Chiesa sogna di giocare con Ronaldo, guadagnare milioni e lottare per la Champions, il padre vede una svolta potente per il figlio e un ingaggio impensabile fino a un anno fa, ma questo nascondersi ha finito per allargare le distanze. Nel mezzo c’è stato il passaggio da una proprietà fredda e assente a una sentimentale. Chiesa ha scelto di parlare con Barone e non con Rocco, forse perché non voleva deludere Commisso. Il silenzio durante la partita di Chicago, osservata insieme dal Presidente e dal talento viola, è apparso irrispettoso. Commisso è rimasto deluso, ma non ne ha voluto parlare. A prescindere da questo Chiesa non verrà venduto. LA RICOSTRUZIONE DEL FACCIA A FACCIA TRA IL GIOCATORE ED IL BRACCIO DESTRO DI COMMISSO