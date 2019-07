Chiesa allo scontro: “Cedetemi”. Barone chiude la porta: “Neanche per un miliardo, ditelo ai tifosi”

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, il corrispondente da New York Massimo Basile ricostruisce la giornata viola di ieri concentrandosi sull’incontro tra Federico Chiesa e Joe Barone. Durante il pranzo la chiamata del giocatore al braccio destro di Commisso: “Vorrei parlarti“. L’incontro è avvenuto el tardo pomeriggio e Chiesa ha fatto sapere di voler andar via e di aver bisogno di nuovi stimoli. Barone gli ha ribadito che la Fiorentina non lo avrebbe ceduto dopo le promesse fatte da Commisso.

Il dialogo è proseguito, sempre secondo Basile, con Barone che ha incalzato Chiesa chiedendogli dove volesse andare. “Chi c’è dietro? Quale squadra?“. Chiesa gli chiede di parlare col padre, ma Barone risponde che devono essere loro ad uscir allo scoperto perché se dipendesse da loro non sarà venduto neanche per un miliardo. “Per Rocco bisogna tornare a onorare la maglia viola e rispettare i tifosi“. A quel punto Chiesa è andato via deluso, e ha raggiunto i compagni. LE PAROLE DI PEDULLA’ SU FEDERICO CHIESA

Il racconto completo della giornata e dello scontro in edicola sul Corriere dello Sport-Stadio