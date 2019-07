Pedullà: “Chiesa resta la partita centrale. Il prezzo? Se Correa ne vale 50 lui non meno di 100”

Di seguito le parole di Alfredo Pedullà ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “La partita centrale è sempre quella che riguarda Chiesa, Commisso ha in mano delle buone carte da giocarsi ma la volontà del giocatore prevarrà su tutto il resto. In ogni caso per lui quando sento parlare di cinquanta milioni mi vengono i brividi: se Correa ne vale 50 per Chiesa non devono bastarne meno di 100. Hugo? C’è stato un rilancio rispetto ai 3,5/4 milioni da parte di altri club brasiliani. L’opzione Turchia è evaporata. Rog? A Cagliari gli verrà messo accanto un medianaccio per cui lui avrà la tutela e potrà essere libero di fare il calcio che lo contraddistingue, un calcio leggero, importante”.