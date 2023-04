Conferme per Nico Gonzalez ed Ikonè. In attacco ci prova Jovic

Dubbi invece in attacco, dove stavolta Jovic può realmente insidiare Cabral. Alle spalle del centravanti dovrebbero esserci Nico Gonzalez (completamente ristabilito dopo il capogiro di Poznan) ed Ikoné, in vantaggio su Saponara

La Nazione fa il punto sulla formazione della Fiorentina. Italiano ritroverà dal primo minuto Quarta, probabilmente in coppia con Igor. Al momento sembrano intoccabili Dodò e Biraghi. A centrocampo pare certo il ritorno di Barak al posto di Bonaventura, mentre Amrabat e Mandragora viaggiano verso una conferma. Dubbi invece in attacco, dove stavolta Jovic può realmente insidiare Cabral. Alle spalle del centravanti dovrebbero esserci Nico Gonzalez (completamente ristabilito dopo il capogiro di Poznan) ed Ikoné, in vantaggio su Saponara.