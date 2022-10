Conference, questione di mentalità: con i turchi serve l’impresa

Il Corriere dello Sport analizza il prossimo impegno della Fiorentina contro il Basakse hir in Conference League . La strada in campionato si fa dura, ma in Conference la Fiorentina ha ancora il destino nelle sue mani. Infatti, al Franchi la squadra di Italiano si gioca il primo posto del girone.

Serve l'impresa

Vediamo cosa serve alla Fiorentina per agganciare i turchi. Non basta una vittoria. Infatti, caso di 3 a 0 significherebbe Fiorentina e Basaksehir appaiate a quota 10 e lì entrano in ballo punti, differenza reti e gol segnati negli scontri diretti quali parametri per stilare la graduatoria: che sarebbero tutti alla pari. In quel caso, il match con il Riga diventa decisivo. Situazione diversa però con il risultato di 4 a 0, con la Fiorentina che diventerebbe prima, nonostante gli stessi punti.