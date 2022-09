Conference League, mini abbonamenti in vendita: tutti i dettagli

La Fiorentina ha già dato il via alla vendita dei mini abbonamenti in vista delle partite del girone in casa di Conference League. La possibilità di acquisto è già iniziata e come scrive il Corriere dello Sport, è in corso la prelazione, che durerà fino a domenica 4 settembre, riservata agli abbonati alle partite di campionato della scorsa stagione. Le partite in evidenza sono: Fiorentina-Riga dell'8 settembre alle 18:45, quella del 6 ottobre alle 21:00 con l'Hearts e infine quella con l'Istanbul del 27 ottobre alle 18:45.