Conference League, c’è da gufare almeno una squadra: in ballo la testa di serie

Il sorteggio di Nyon ha designato gli incroci del terzo turno preliminare di Conference League. La tabella è ancora composta da accoppiamenti di gare che si devono ancora disputare, il che significa che il quadro definitivo degli incontri del 3° turno lo conosceremo solo il 28 luglio, cioè quando verranno disputate le gare di ritorno del 2° turno. E allora sapremo, in base agli esiti delle partite, se la Fiorentina sarà o meno testa di serie. In questo momento, si legge su La Nazione, la Fiorentina si trova al 18° posto nella graduatoria delle 34 potenziali squadre che affronteranno il sorteggio del play off nel percorso “piazzate”. Ne consegue che alla Fiorentina potrebbe bastare l’eliminazione anche solo di una delle 13 squadre che la precedono in questa classifica. Essere testa di serie permetterebbe di evitare squadre come West Ham e Villarreal.